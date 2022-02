Stiri pe aceeasi tema

- “Utilizatorii romani ai Revolut, aplicatia financiara globala cu peste 18 milioane de utilizatori in intreaga lume, au reluat, in 2021, calatoriile si vacantele in strainatate, odata cu relaxarea conditiilor de acceptare a turistilor straini, in al doilea an de pandemie COVID-19. Potrivit datelor analizate…

- Disney+, serviciul de streaming de la The Walt Disney Company, a confirmat lansarea in 42 tari si 11 teritorii. Din lista fac parte Romania, Bulgaria, Africa de Sud, Turcia, Polonia si Emiratele Arabe Unite, conform news.ro. Oferind continut original exclusiv si mii de episoade si filme Disney,…

- Persoanele care vor sa lucreze in strainatate au la dispoziție, in momentul de fața, o oferta de 355 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European, prin intermediul EURES Romania. Cele mai multe posibilitați de angajare sunt in Germania. Aici sunt disponibile 272 posturi pentru: lucrator in amenajarea…

- Turistii romani au cheltuit cu prilejul Revelionului 45 de milioane de euro pentru destinatiile externe si 30 de milioane de euro pentru cele interne, preferate fiind statiunile rurale si Valea Prahovei, arata datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania.

- Florin Tanase (26 de ani), capitanul celor de la FCSB, este apropae de plecarea de la roș-albaștrii, Al Nasr fiind destinația cea mai sigura pentru fotbalistul vicecampioanei Romaniei. Dupa cum GSP a dezvaluit in exclusivitate, Tanase a negociat in saptamanile recente cu Al-Nasr Dubai, o formație din…

- Ieri, 2 decembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au efectuat 4 percheziții domiciliare, in...

- Am vazut o numire controversata la televiziunea de stat , ceea ce nu reprezinta o noutate, in niciun caz. Este deja o tradiție ca la TVR, cum de altfel și la Societatea Romana de Radiodifuziune, sa avem parte de numiri controversate, de personaje instalate in astfel de funcții-cheie nu datorita performanțelor…

- Florin Tanase, om de baza la FCSB și titular in selecționata Romaniei a afirmat, la finalul partidei Romania - Islanda, scor 0-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, ca acest semiesec este un rezultat al nesansei si al ocaziilor ratate.