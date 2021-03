Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, km 426, in apropierea localitații Margina. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune…

- Accident la o trecere de pietoni, vineri seara, pe DN2E85, in localitatea Costești. Din primele date de la fața locului, un autoturism condus dinspre București catre Buzau, de catre un șofer in varsta de 26 de ani din București, a surprins și accidentat un pieton in varsta de 67 de ani, din Costești,…

- Un șofer vrancean a reușit, la finalul saptamanii trecute, un record de viteza pe DN2E85, in județul Buzau. Vineri dupa-amiaza, mașina condusa de tanar, in varsta de 32 de ani, a fost surprinsa de radar circuland spre București cu 212 km/h pe tronsonul din drumul european din afara localitații Poșta…

- Un copil a fost lovit de un autoturism pe DN 28, judetul Iasi. Minorul a fost preluat de elicopterul SMURD.Accident rutier in judetul Iasi. Un copil a fost acrosat de un autoturism pe DN 28, in zona localitatii Baltati.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe…

- Accident grav pe DN2E85, in Costești. Doua fete au fost accidentate de o mașina in timp ce traversau regulamentar drumul european. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre București, un șofer de 35 de ani, din judetul Ilfov, a surprins și accidentat…

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

- O femeie de 86 de ani a murit, luni dimineața, spulberata de o mașina pe DN 15D, in localitatea Gadinți, județul Neamț, dupa ce ar fi traversat drumul național neregulamentar, relateaza Mediafax. Din cercetarile ale polițiștilor din Neamț a reieșit ca, in timp ce un barbat, de 47 de ani, din…

- Trei pietoni, adolescenti cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, au fost raniti, miercuri seara, la Siriu, judetul Buzau, dupa ce au fost loviti de un autoturism scapat de sub control in urma impactului cu o alta masina, anunța news.ro. Accidentul a avut loc pe DN 10, la Siriu, in judetul…