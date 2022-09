Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri noi de variola maimuței au fost depistate in Romania. Este vorba despre doi barbați cu varste de 21 și 35 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 36 de pacienți. D.Constantin The…

- A team from the U.N. nuclear watchdog was on its way on Monday to Ukraine‘s Zaporizhzhia nuclear plant, the agency’s chief said, as Russia and Ukraine traded accusations of shelling in its vicinity, fueling fears of a radiation disaster, according to Reuters. Captured by Russian troops in March but…

- Asociația Companiilor de Comerț cu Amanuntul din Rusia a trimis o solicitare oficiala catre Guvernul lui Vladimir Putin prin care incearca sa obțina dreptul la importul de bauturi alcoolice vizate de sancțiunile impuse de Occident. Potrivit publicației de opoziție Meduza, cererea a fost trimisa vicepremierului…

- Alte trei nave cu cereale au plecat din porturile ucrainene si se indreapta spre Turcia pentru a fi supuse unor inspectii, a anuntat, vineri, Ministerul turc al Apararii, relateaza The Associated Press. Cele trei nave transporta o incarcatura totala de 58.000 de tone de porumb. O prima incarcatura de…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Elevii de liceu și de școala generala care au obținut media 10 la examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala vor fi premiați cu diferite sume de bani, in funcție de județul din care provin. Daca autoritațile din Targu Jiu au decis sa le dea premianților cate 10.000 de lei, in Alba, suma acordata…

- Propagandistul rus Andrei Karaulov se plange ca, in urma razboiului din Ucraina, turiștii ruși au de suferit in restaurantele europene. Potrivit acestuia, cetatenilor ruși li se scuipa in ceștile de cafea la restaurant „Comanzi cafea sau ceai. Te intreaba: „Rusa?” Il aduc, iar jumatate din restaurant…

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii. Serviciul de Stat pentru situații de Urgența al Ucrainei a transmis ca o racheta…