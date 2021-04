Ghinion: a dat peste o şoferiţă în trafic, care a chemat Poliţia "Politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Ciurea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Din investigatiile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca la data de 11 aprilie un barbat de 44 de ani ar fi condus un autoturism pe raza comunei Mogosesti si ar fi acrosat un alt auto condus de o femeie de 38 de ani, in urma impa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

