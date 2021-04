Exista diferente de opinie intre Guvern si Comisia Europena in ceea ce priveste Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la Digi 24, mentionand autostrazile, irigatiile si cultura.



"Sunt 350 de linii de investitie in PNRR. Am trecut aseara cu liderii coalitiei prin toate. In cele mai multe cazuri vorbim de o reducere a sumelor pentru ca au fost cazuri in care, asa cum ne asteptam, nu aveam o fundamentare foarte buna a fluxurilor. Nu este nimic dramatic. M-as abtine insa de la a da detalii pentru…