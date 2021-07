Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat, vineri, ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. Și asta pentru ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie „sac de box” in campania…

- ”Guvernul nu este in pericol sa cada. Vorbim despre un Guvern care nu reuseste sa faca reformele asa cum am vrea noi, USR PLUS, reforme agreate in programul de guvernare. De ce nu reuseste? Pentru ca toata lumea asteapta sa se termine jocul muzical de la Congresul PNL. Dupa aceea vom sti cine este seful…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca reformele promise de coaliția de guvernare intarzie din cauza alegerilor interne pentru președinția PNL, dar a precizat ca nu exista vreun pericol ca Guvernul sa pice, relateaza Agerpres…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat vineri, 23 iulie, ca USR PLUS iese din coaliția guvernamentala in cazul in care se va renegocia configuratia ministerelor in Executiv, dupa Congresul PNL.„Noi avem oameni foarte potriviti pentru ministerele pe care le avem.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a transmis un mesaj „clar și raspicat", vineri, partenerilor de Coaliție din PNL. Daca se pune problema unui schimb de ministere dupa alegerile interne din PNL, atunci USR PLUS se va retrage din Coaliția de guvernare și va trece in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este in pericol sa cada, insa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical de la Congresul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este in pericol sa cada, insa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical de la Congresul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, vineri, la Timisoara, ca este “enervant” ca ministrii de la USR PLUS sa fie “sac de box” in campania interna a PNL si ca, in 28 august, la nivelul acestei formatiuni politice va avea loc o sedinta in care se va discuta despre…