Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor, Cristian Ghinea, a anunțat luni ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost transmis integral in sistemul informatic al Comisiei Europene, la ora 15.30. In total, a precizat Ghinea, sunt 240 de fișiere transmise. „Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta ar putea fi depus oficial, luni, la Comisia Europeana, dupa cum a anuntat, saptamana trecuta, ministrul investitiilor si proiectelor europene, Cristian Ghinea. 30 de documente separate pentru fiecare componenta a Planului vor fi ridicate in sistemul informatic…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Romania nu va pierde nici un ban din PNRR, declara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, care ar fi preferat ca negocierile cu Bruxelles-ul sa fie mai discrete. Opinia Comisiei Europene ca Romania aloca prea mulți bani prin PNRR pentru Transporturi este subiectiva,…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…