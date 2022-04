Stiri pe aceeasi tema

- Atat frunzele cat si radacina sunt utilizate pe scara larga in intreaga lume. Radacina de patrunjel are un profil nutritional bogat, care include niveluri masive de vitamina K, A, B si C, precum si niveluri ridicate de fier, cupru, potasiu, folati, fibre dietetice, calciu, flavonoide si antioxidanti.…

Rețeta pentru hipertensiune arteriala și colesterol mare Ingrediente 1 lingura de suc de lamaie 1 lingura de oțet de mere 1 lingurița…

Pe langa rugaciune și credința in planul de mantuire al lui Dumnezeu, calugarii au leacurile lor naturiste cu care se trateaza de beteșuguri și boli.

Iata cum sa iti prepari propriul antibiotic natural pe care poti sa-l iei la nevoie. Este extrem de benefic, ieftin și ușor de preparat.

- In curand, se va face trecerea la ora de vara 2022. Daca in prezent funcționam conform programului stabilit odata cu trecerea la ora de iarna, cand ceasurile au fost date inapoi cu o ora in noaptea de 30 spre 31 octombrie, peste circa o saptamana vom dormi mai puțin. Din cauza devansarii ceasurilor,…

Nu ai nevoie de decat de doua ingrediente pentru a-ți curața ficatul și a-ți intari imunitatea. Vezi care sunt și cum trebuie sa le prepari.

Scortisoara este un condiment extrem de popular, originar din Sri Lanka si sudul Indiei. Ea contine diverse componente active, precum uleiurile esentiale, taninele si carbohidratii.

Toata viața, parintele Elefterie, ctitorul sfantei manastiri Dervent din Constanța, s-a imparțit intre marea dragoste pentru Mantuitorul și darul vindecarii, facand adevarate minuni atat pentru credincioși cat și pentru monahi.