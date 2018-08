Ghiduri pentru investițiile agricole Modernizarea agriculturii romanești se face prin investițiile in exploatații. In acest sens, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 se suțin investițiile in exploatațiile agricole dar și investițiile neagricole, aceasta masura de sprijin fiind una dintre cele mai importante. In acest context, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidurile solicitantului pentru masurile menite sa vina in sprijinul fermierilor. Ghidurile sunt valabile pentru sesiunea de primire a proiectelor pentru investiții in exploatații agricole (submasura 4.1, inclusiv pentru teritoriu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de primire a proiectelor pentru finantarea investitiilor in exploatatiile agricole si a investitiilor neagricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) va demara in cel mult sapte zile de la data publicarii pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea in perioada 03 august 2018 – 31 ianuarie 2019 a primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” aria de aplicabilitate…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale (AFIR) a deschis, pana pe 31 ianuarie 2019, sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare a investitiilor pentru procesarea produselor agricole. Fondurile nerambursabile acordate sunt de 203 milioane de euro fiind asigurate prin submasura (sM) 4.2 „Sprijin…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunța lansarea sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, incepand de la 1 august 2018. Fondurile totale disponibile pentru sesiunea…

- 62 de milioane de euro pentru tinerii fermieri și fermele mici, de la 1 august in Economie / on 27/07/2018 at 12:01 / Fonduri de peste 62 de milioane de euro pentru fermele mici și tinerii fermieri, incepand cu data de 1 august, cand se da startul sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare…

- Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale a publicat versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru finantarea investitiilor agricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), respectiv pentru instalarea tinerilor fermieri (submasura 6.1) si pentru dezvoltarea…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru finanțarea investițiilor agricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), respectiv pentru instalarea tinerilor fermieri (submasura 6.1) și pentru dezvoltarea…

- Marți, 26 iunie, a avut loc, in prezența reprezentanților Comisiei Europene – Direcția generala pentru agricultura, a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020, organizata de Autoritatea de Management. In cadrul intalnirii a fost prezentat calendarul sesiunilor de depunere și…