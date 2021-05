Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a aprobat ghidul prin care se acorda finanțare nerambursabila pentru proiecte culturale in anul 2021. Principiile care stau la baza acestuia sunt libera concurența, transparența, diversitatea culturala și pluridisciplinaritatea, neretroactivitatea, susținerea, tratamentul…

- Perioada de depunere a proiectelor in cadrul bugetului participativ inițiat de Consiliul Județean Timiș s-a incheiat. Propunerile cetațenilor cu impact pozitiv pentru comunitate, validate prin votul timișenilor, vor fi finanțate și implementate de Consiliul Județean. Pentru asta, instituția…

- Consiliul Județean Timiș a aprobat miercuri ghidul prin care se acorda finanțare nerambursabila pentru proiecte culturale in anul 2021. In total, la acest capitol au fost alocate 4,4 milioane de lei. Principiile care stau la baza noului ghid sunt libera concurența, transparența, diversitatea culturala…

- Programul de finantare nerambursabila „Bucuresti - Oras deschis” destinat sectorului creativ din Bucuresti, cu buget de 3,5 milioane de lei, a fost lansat miercuri de Primaria Capitalei, prin centrul cultural Arcub. Sesiunea de finantare face parte din programul de finantare 2021 destinat…

- Parlamentul European a adoptat, marți, Erasmus+, ediția pe 2021-2027 al a principalului program european pentru educație și tineret. Potrivit unui comunicat al instituției , acesta, despre care structurile europene apreciaza ca și-a demonstrat capacitatea de a intari identitatea europeana, va avea…

- Maria Manea, secretar de stat in Ministerul Educației, a acordat un interviu pentru edupedu.ro in care a vorbit despre prioritatile sale in noua calitate, iata principalele declaratii: 'Sunt cadru didactic la Colegiul Național “Mihai Viteazul” din București. Am o experiența profesionala de 15…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale acorda, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din diaspora. Pentru sesiunea de depunere de proiecte din 2021 au fost alocate 20 milioane de euro, cu finanțare 100% nerambursabila. Sprijinul acordat tanarului…

- ​Jumatate din funcțiile de conducere din Poliția Locala Sector 1 au fost desființate ● Sorin Ionița, despre situația PUZ-urilor: Nicușor Dan se poate gândi și la o demisie ● Risc chimic și biologic la Educație, gasit de o instituție subordonata. Sporuri: 50.000 €/luna ● În cât…