Ghidul de cadouri pentru miliardari: Ce cadouri oferă aceștia? Alegerea cadoului perfect poate fi uneori o sarcina dificila chiar și pentru cei mai bogați oameni. O geanta Hermes sau o vie in Toscana sunt doar cateva idei de cadouri pentru miliardari. Nicole Pollard Bayme, fondatorul firmei de styling de lux Lalaluxe marturisește ca a primit un telefon de la un client care ii cerea o geanta Birkin rara din Himalaya, dar care sa aiba diamante. Birkin este o geanta Hermes exclusiva, iar Himalaya face referire la materialul din care este facuta, anume burta vopsita manual a unui crocodil. Pentru o astfel de geanta, clientul a scos din buzunar nu mai puțin de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de Craciunul de anul trecut, Nicole Pollard, fondatoarea firmei de consiliere de stil Lalaluxe, a primit un telefon de la un client care dorea o poșeta Birkin Himalaya cu diamante, pentru a o face cadou, relateaza Business Insider. Pentru necunoscatori, Birkin este o geanta Hermes…

- Cu cateva zile inainte de Craciunul de anul trecut, Nicole Pollard, fondatoarea firmei de consiliere de stil Lalaluxe, a primit un telefon de la un client care dorea o poșeta Birkin Himalaya cu diamante, pentru a o face cadou, relateaza Business Insider. Pentru necunoscatori, Birkin este o geanta Hermes…

- Legistul din Los Angeles a hotarat ca moartea lui Matthew Perry este un accident cauzat de „efectele acute ale ketaminei”. Ketamina este un medicament care a crescut in popularitate recent ca tratament pentru depresie. Moartea lui Perry evidențiaza faptul ca medicamentul l-a ajutat pe actor in lupta…

- Face ce face și reușește sa impresioneze și atunci cand nu apare la „Bravo, ai stil!". Raluca Badulescu, in varsta de 49 de ani, a electrizat audiența la gala Elle Style Awards. Vedeta și-a facut apariția intr-o ținuta de 10.000 de euro. Piesele vestimentare pe care le-a purtat au fost accesorizate…

- Un barbat de 72 de ani a mers joi dimineața la o secție de Politie din Capitala si a anuntat ca a omorat-o pe angajata fiicei sale, pe care o acuza ca fura din gestiune. Politistii si procurorii au deschis o ancheta, trupul fiind dus la INML pentru necropsie.

- Recent, o strada din Los Angeles a fost transformata in podium, pentru ca modelele sa prezinte noua colecție toamna/iarna 2024 a brandului.Ca și la colecția de primavara, au atras atenția incalțarile absolut uriașe pe care unele modele le-au purtat. O pereche poate fi comandata cu 1490 de dolari. Ce…

- In plicurile gasite in poșeta tinerei din jandarmerie, oprita in trafic la un control de rutina, era cocaina, potrivit unor surse din ancheta citate de Digi24.ro Tanara jandarmerița are acum parte de consiliere psihologica. De asemenea, Jandarmeria a dispus in regim de urgența o comisie de control care…

- Celebrul rapper Drake, 36 de ani, a uimit, din nou, la concertul sau din Miami, SUA, de saptamana trecuta. I-a oferit 50.000 de dolari unui fan care scrisese pe un afiș ca și-a cheltuit toți banii pentru a veni la spectacolul sau și a fost parasit de iubita sa din acest motiv, scrie The Independent.In…