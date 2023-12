Ghidul costurilor auto în 2024. Cât vei fi nevoit să scoți din portofel pentru mașina ta anul viitor Cheltuielile pentru intreținerea unei mașini vor crește semnificativ anul viitor. Astfel, șoferii vor trebui sa se pregateasca pentru aceste costuri suplimentare și sa planifice in avans bugetul alocat mașinii. Din ianuarie, vor aparea noi cheltuieli pentru șoferi. Punctul de amenda crește, carburanții se scumpesc, iar prețurilor RCA se majoreaza. In plus, pentru șoferii din capitala vor trebui sa plateasca mai mult pentru parcarea de reședința.Ceea ce inseamna ca, anul viitor, vor crește și mai mult costurile de intreținere a unei mașini, comparativ cu 2023.„Sa ai o mașina, in Romania, va ajunge… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Soferilor le va veni tot mai greu sa gestioneze cheltuielile pentru masina, in 2024. De ce? Din cauza ca se scumpesc cam toate: carburanti, politele RCA, iar amenzile se vor majora in functie de salariul minim pe economie. Toate acestea l-au determinat pe analistul fiscal Adrian Negrescu sa spuna: „Sa…

- Soferilor le va veni tot mai greu sa gestioneze cheltuielile pentru masina, in 2024. De ce? Din cauza ca se scumpesc cam toate: carburanti, politele RCA, iar amenzile se vor majora in functie de salariul minim pe economie. Toate acestea l-au determinat pe analistul fiscal Adrian Negrescu sa spuna: „Sa…

- Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, daca duminica, in intervalul orar 4.30-8.00, au fost semnalate 15 autovehicule blocate cu circa 32 de persoane, in momentul de fata sunt 78 de autovehicule cu circa 63 persoane. Unele autovehicule au fost parasite de…

- Vremea rece a pus stapanire in Romania. Circulația rutiera este ingreunata, in special in Moldova. Porturile de la malul Marii Negre au fost inchise. In Constanța e potop. Autoritațile s-au mobilizat, dupa ce tencuiala unui bloc a cazut pe o mașina. Mai mulți copaci au fost rupți de la radacina. Foto…

- O Dacia 1310, produsa in anul 1989, cu doar cateva luni inainte de caderea regimului comunist in Romania, a fost pusa la vanzare la un preț remarcabil. Autovehiculul a inregistrat mai puțin de 17.000 de kilometri și conserva vopseaua originala.Pe platforma de vanzari auto mobile.de a fost listata…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un microbuz plin cu biciclete furate din Germania, majoritatea electrice, care urmau sa fie introduse in tara de un roman, potrivit Agerpres.Soferul conducea un microbuz inmatriculat in Romania si a prezentat documente pentru…

- Doua autoturisme cautate de autoritatile din Germania, in valoare de 70.000 de euro, au fost depistate de politistii de frontiera aradeni cand urmau sa fie scoase din Romania, cei doi soferi - un roman si un francez - fiind cercetati penal pentru tainuire, potrivit Agerpres.Soferii au incercat sa…

- Președintele Klaus Iohannis a participat luni seara la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Unitații Germane. Acesta a laudat relația pe care Romania o are cu Germania, in special relațiile economice și susținerea de care țara noastra beneficiaza pentru aderarea la Schengen. Președintele a apelat…