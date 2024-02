Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare. In prima luna de functionare – decembrie 2023 – producatorii si importatorii de bauturi au pus pe piata aproximativ 45 de milioane de ambalaje cu marca SGR. In luna ianuarie,…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a inaugurat cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara. Centrul se afla in județul Timiș, in parcul logistic din Giarmata.

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a inaugurat cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara. Centrul se afla aproape de Timișoara, in parcul logistic din Giarmata.

- Din data de 30 noiembrie Romania are funcțional un sistem returnare al ambalajelor din plastic care pleaca de la ideea ca acestea au o valoare care poate fi recuperata de cumparatori. Sistemul de Garanție-Returnare presupune ca toți comercianții ar trebui sa primeasca ambalajele care poarta sigla SGR,…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), anunta ca pana la finalul lunii decembrie 2023 va pune la dispozitia comerciantilor o aplicatie gratuita care va usura returnarea si colectarea manuala a ambalajelor SGR,m potrivit news.roAplicatia va putea fi accesata de catre comerciantii…

- Intrarea in vigoare a Sistemului de Garanție-Returnare in ce privește ambalajele de plastic il lasa pe „PETrica” de la Brașov fara clienți. Prin acest dispozitiv, oamenii au returnat munți de ambalaje.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la evenimentul de lansare a Sistemului de Garantie-Returnare, ca in fiecare an, in Romania avem aproximativ 116 kg de ambalaje pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate iar in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2…

- Romania poate obtine un avans de reciclare cu pana la 80% in urmatorii ani, prin implementarea si functionarea corespunzatoare a Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), atingand astfel tintele impuse de Uniunea Europeana si devenind lider in economia circulara in Europa Centrala si de Est, potrivit…