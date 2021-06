Stiri pe aceeasi tema

- In timpul pandemiei, romanii au cheltuit mai multi bani pentru sanatate, locuinta si mancare, arata un studiu INS, dar au neglijat cheltuielile pentru educatie, cultura sau ingrijire personala. In 2020, romanii au incasat mai multi bani decat au cheltuit, arata studiul INS. Venitul mediu lunar pe cap…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala și managementul serviciilor publice electronice la nivelul administrației, a fost adoptata de Guvernul Romaniei in ședința de astazi, 3 iunie 2021. ”Dorim sa ducem administrația publica in viitor,…

- Organismele internaționale și grupurile de presiune solicita ca studiile privind schimbarile climatice sa devina o parte standard a curriculumului școlar la nivel mondial, spunand ca pasul este vital pentru atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Organizația Națiunilor…

- In timp ce Capitala este invadata de tantari, capuse si sobolani, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este preocupat de spatiul alocat pentru promenada. Sapte zone din centrul Capitalei vor fi exclusiv pietonale incepand de weekend-ul viitor, mai precis sambata 29 mai. Initiativa apartine Asociatiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat noua versiune a site-ului oficial www.asfromania.ro, mai ușor de accesat de catre utilizatori. "Informatia este organizata astfel mai eficient, pe...

- UNESCO a anuntat, joi, ca o echipa egipteana a castigat un concurs international pentru reconstructia si reabilitarea emblematicei moschei Al-Nuri de la Mosul (Irak), distrusa, cu minaretul sau inclinat, dupa lupte contra Stat islamic, scrie AFP, potrivit news.ro, Organizatia Natiunilor Unite…

- Incep inscrierile de proiecte la Gala Societatii Civile, care promoveaza si premiaza activitatea sectorului asociativ din Romania, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPRES. Asociatii, fundatii, grupuri de initiativa sau persoane fizice cu initiativa civica pot…

- In Romania, exista un potential seismic ridicat, in timp ce Capitala este, momentan, unul dintre cele mai vulnerabile orașe europene. Un cutremur se poate intampla oricand, iar felul in care vom reacționa atat inainte, cat și dupa hazard este foarte important. In general, in zona Vrancea, se produc…