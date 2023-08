Primaria Poiana Teiului a postat pe pagina de Facebook un ghid al conviețuirii omului cu ursul. O serie de cetațeni, indeosebi cei care se așteapta sa le apara in orice moment ursul in batatura și sa atace vreo vaca, un purcel sau pe ei personal, au reușit sa se enerveze de-a binelea. Dar ce ar […] Articolul Ghid de protocol și bune maniere pentru o conviețuire fericita cu ursul apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .