GHID de îngrijire intimă. SFATURI de la medicul ginecolog pentru a preveni posibile afecțiuni Ingrijirea zonei intime a femeilor este un subiect prea putin discutat pentru cat de important este. Faptul ca vaginul este o componenta semnificativa din anatomia femeii care are puterea de a se curata singur este deja cunoscut. Cu toate acestea, ingrijirea intima joaca un rol crucial in mentinerea sanatatii si prevenirea unor posibile infectii si probleme. Mai mult decat atat, uneori, din dorinta de a pastra zona curata, se apeleaza la anumite actiuni care au un rezultat... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prietenul cel mai bun al omului are nevoie de tot mai multa atenție și grija acum, ca restricțiile impuse in urma pandemiei incep sa fie ridicate. Plimbarile lungi prin natura și timpul petrecut in aer liber sunt o bucurie pentru cainele tau, insa, sezonul cald aduce cu el și o serie de pericole la…

- Peste un sfert dintre angajatii romani cheltuie, in medie, intre 50 si 100 de lei pentru achizitia de dezinfectanti, masti de protectie si manusi de unica folosinta, iar 70% dintre salariati au afirmat ca si-ar suna medicul de familie pentru a solicita indrumare, daca ar avea simptome de COVID-19, arata…

- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara, a raspuns luni la Digi24 la intrebarea „Care este explicația faptului ca printre decedați s-au aflat și tineri fara istoric de boala?”.„Se stie ca pot fi si acesti pacienti afectati. Exista acea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) precizeaza ca, pe perioada starii de urgenta, pacientii cu afectiuni oncologice vor beneficia de medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pe baza retetelor de la medicii specialisti sau medicii de familie din judetul de domiciliu. In…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis marți, 31 martie, un comunicat cu privire la gestionarea situației create de COVID-19. „Avand in vedere evoluția situației create de coronavirus la nivel internațional și național și ținand seama de comunicarile…

- Medicul buzoian acorda, in perioada 1-8 Martie, femeilor care solicita programare la cabinetul sau privat, consultații, consiliere și ecografii gratuite, in limita timpului disponibil. Doar o zi ne mai desparte de prima zi a lunii Martie și de inceputul primaverii, anotimpul renașterii in care natura…

- Din cauza coronavirusului, mii de elevi romani raman acasa. In cazul unora masura este luata de autoritati, in cazul altora este decizia familiilor. Cat de justificata este frica parintilor si cum isi pot proteja copiii, am aflat de la medicul pediatru Mihai Craiu, invitat la Observator.

- „Ca orice boala respiratorie, infectia cu Covid-19 poate produce simptome usoare precum rinoree, durere in gat, febra, tuse. La unele persoane, - batrani, cei cu afectiuni preexistente precum diabet sau boli de inima -, simptomele pot fi mai intense, cu dificultati de respiratie, si pot duce la pneumonie",…