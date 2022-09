Ghid de colectare separată a deșeurilor, informații despre fiecare tip de recipient, contract si factură Ghid de colectare separata, informatii despre fiecare tip de recipient, contract si factura CompostorSac / Pubela galbenaClopot verdePubela neagra COMPOSTOR Pentru deseurile biodegradabile (in mediul rural) Acest tip de recipient se va folosi pentru depozitarea tuturor deseurilor biodegradabile din gospodarie, precum resturi de legume si fructe, coji de oua, flori uscate, pliculete de ceai si altele. Pasii procesului de compostare sunt: Adunati toate deseurile biodegradabile si vegetale din gospodarie: resturi de fructe si legume, coji de oua, flori, ramuri, iarba, paie, fan, crengi. Nu uitati… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

