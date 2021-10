Gherleanul Adrian Oros a demisionat din grupul PNL de la Senat

Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, a demisionat, azi, din grupul PNL de la Senat. ”Am decis sa ma retrag din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal de la Senat! Din nefericire, in cateva saptamani “echipa caștigatoare” a transformat PNL din cel mai onorabil partid romanesc, in cel mai detestat si izolat partid. Guvernul liberal Orban a reușit sa treaca țara printr-o perioada dificila, cu care Romania nu s-a mai confruntat in ultima vreme. Și a facut-o foarte bine. Am vorbit anul trecut de construcția unei coaliții de dreapta care sa dezvolte Romania. Care sa reconstruiasca…