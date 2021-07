Gheorghiță, schimb-o pe votcă! Pana și presa care se ținea departe de nenorocirile ce vin dupa vaccinare a tras la sfarșitul saptamanii trecute semnalul de alarma. Au aparut noi dovezi care leaga miocardita de vaccinurile Pfizer și Moderna. O lume intreaga considera ca sunt efectele indubitabile ale vaccinarii cu aceste seruri. Iar acestea sunt lucruri pe care nu le […] The post Gheorghița, schimb-o pe votca! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista date substantiale care sa arate cat de eficient este vaccinul J&J impotriva noii variante. J&J a declarat ca testeaza daca raspunsul imun al vaccinului sau este capabil sa neutralizeze varianta Delta in laborator, dar nu sunt disponibile inca date. Ambele vaccinuri ARNm au prezentat rate de…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 237.323 doze vaccin Pfizer, 24.930 doze vaccin Moderna, 45.070 doze vaccin AstraZeneca…

- Potrivit CNCAV, 20.040 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care 16.810 au primit prima doza. Astfel, 16.283 au fost vaccinate cu serul Pfizer, 662 cu Moderna, 763 cu AstraZeneca si 2.332 cu Johnson & Johnson. Ca urmare, numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 4.640.330. Majoritatea…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.203 vaccinuri dintre care: 718 – Pfizer; 40 – Moderna; 40 – AstraZeneca; 405 – Johnson&Johnson. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 4 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-a administrat 118…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 39.000 de persoane, fiind inregistrate 22 de reactii adverse. Alte 143 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 39.248…

- 41.554 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 28.383 au fost imunizate cu Pfizer, 2.648 cu Moderna, 1.413 cu AstraZeneca și 9.110 cu Johnson&Johnson. De la debutul campaniei de vaccinare, 4.514.587 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Seful CNCAV a reiterat ca, incepand din 7 aprilie, va creste capacitatea de vaccinare pe fiecare flux de la 60 la 90 de persoane in toate centrele de vaccinare unde se distribuie vaccinurile de companiile Moderna și AstraZeneca, iar in centrele de vaccinare unde se distribuie vaccinul de la Pfizer numarul…