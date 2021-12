GHEORGHIȚĂ a anunțat când începe vaccinarea copiilor din grupa de vârsta 5-11 ani Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani va incepe in Romania, cel mai probabil, in a doua jumatate a lunii ianuarie, a anunțat joi coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Primele doze de vaccin pediatric Pfizer vor ajunge in țara noastra in prima jumatate a lunii viitoare. Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani se va face in cabinete de vaccinare organizate in centre de vaccinare – vorbim doar despre centre de vaccinare care folosesc vaccin Pfizer – a precizat Valeriu Gheorghița. De asemenea, vaccinarea se va putea face și in cabinetele medicilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

