Gheorghe Zamfir a urcat pe scena Untold. Cum a fost primit de tineri

Printre artiști și DJ-i renumiți precum Martin Garrix, Paul van Dyx, a urcat vineri seara, pe scena Untold, maestrul Gheorghe Zamfir. Audiența a amuțit fermecata de acordurile naiului care au rasunat pe stadion, un stil total diferit fața de cel cu care au fost iubitorii de festivaluri. Ropote de aplauze au rasunat dupa celebra melodie „M-am suit in dealul Clujului.” Clipul video poate fi urmarit aici . Festivalul continua si astazi, cand pe scena principala vor urca Subcarpati, The Script, Dimitri Vegas & Like Mike sau Danny Avila. The post Gheorghe Zamfir a urcat pe scena Untold. Cum a fost…