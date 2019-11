Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2019. Vesti proaste pentru romani. Vezi ce se intampla cu minivacanta din noiembrie Avand in vedere ca anul acesta, zilele de 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romania), declarate zile libere și figurand ca atare in Codul Muncii, pica in weekend, de ele vor beneficia…

- Directorul general de la Apple, Tim Cook, a declarat pentru cotidianul francez "Les Echos" ca lansarea de criptomonede nu este pe agenda companiei. In plus, intr-o aluzie clara la planurile Facebook, Tim Cook a...

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,66% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul II 2019, in crestere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 2,63%,…

- Vremea va fi racoroasa, mai ales dimineata si noaptea. Cerul va avea innorari in regiunile sudice, sud-estice, dar si in extremitatea nordica a teritoriului. In Dobrogea va ploua pe arii extinse, i...

- Autoritatile se gandesc sa impuna o noua taxa. Trecuta deocamdata doar de Comisia Economica din Senat, noua taxa ii va afecta pe cei mai multi dintre romani. Totul a plecat de la exemplul Clujului. Un proiect de lege, care a primit deja un vot pozitiv in Comisia Economica de Industrii si Servicii din…

- Printre paginile de prezentare ale cercetarii era și pagina de mai jos, despre percepția ca un candidat ar putea ieși invingator in turul doi al alegerilor prezidențiale. De la sfarșitul anului 2018 - inceputul anului 2019, Klaus Iohannis s-a aflat intr-o continua ascensiune. Intr-un punct,…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa faca numeasca miniștrii propuși de Viorica Dancila in Guvern, refuzand remanierea și solicitand ca executivul sa mearga in Parlament, pentru vot. Numai ca premierul are vești proaste pentru președinte. Dancila a anunțat ca daca nu va mai avea majoritate in…

- Bugetarii sunt in stare de șoc. Au primit o veste dinamita. Li se vor taia voucherele, tichetele de vacanța, dar și toate sporurile. Este anunțul opoziției care nici nu se gandește sa mai ofere beneficii angajaților de la stat in detrimentul celor de la privat. Totul se va intampla daca PNL va ajunge…