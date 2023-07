Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți, numele lui Virgil Ianțu este asociat cu formatul ”Vrei sa fii milionar”. La inceputul anilor 2000, cand ”milioanele” aveau alta valoare, a facut milionari mai mulți romani excepționali in cunoștințe. Insa, pana sa imparta milioane de lei, Gataianțu, așa cum il cheama pe solist in buletin,…

- Structura, considerata una periculoasa, se afla deasupra drumului național 1 V. Stoica Compania Naționala CFR SA face demersurile pentru procedura de demolare a podului feroviar aflat pe linia 312 Campina – Campinița, structura care trece peste DN1, in prezent compania feroviara aflandu-se in procedura…

- Ca orice artist care se respecta, Gheorghe Turda are multe condiții atunci cand vine vorba despre evenimentele la care este invitat sa cante. Cantarețul de muzica populara ne spune despre cum iși ia concertele și ce le spune organizatorilor inainte de a semna contractul. Aceștia au reguli importante…

- Serviciul de Informații Externe nu are propriile școli unde sa pregateasca ofițeri și subofițeri pentru nevoile instituției. Prin colaborare cu școlile MAI și MApN, ei solicita periodic locuri pentru pregatirea celor care iși doresc o cariera in domeniul securitații naționale. Avand in vedere deficitul…

- Pe langa activitatea din muzica, Dan Bittman are și un complex la 49 de kilometri de București. Cantarețul a investit in afacerea sa aproximativ 700.000 de euro și de curand a marit prețurile considerabil la camerele de cazare pe care le ofera clienților. La doar 49 de kilometri distanța de București,…

- Expoziția SILVAN un portretist intre literații, muzicienii și actorii secolului XX, va avea vernisajul pe 12 mai, ora 17.00, la Muzeul de Arta Craiova.Expoziția va putea fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 și 17.00, pana pe 12 iunie. Publicul va avea acces gratuit in ziua de 13…

- Inceputa cu mai bine de un an in urma, evaluarea dosarelor de pensie, in vederea recalcularii acesteia, se va finaliza, cel mai probabil, in toamna. Referindu-se la aceasta, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat la un post central de televiziune: ”Pana la final de septembrie este termen pentru…

- Rusia este „interesata” sa puna capat conflictului din Ucraina „cat mai curand posibil”, a declarat luni, 17 aprilie, ministrul de externe Serghei Lavrov, in timpul unei conferinte de presa cu ministrul brazilian de externe Mauro Vieira, la Brazilia, relateaza CNN . Lavrov, unul dintre propagandiștii…