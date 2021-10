Gheorghe Șimon, deputat PSD : Guvernul Cioloș nu va fi votat de PSD! Prețurile au explodat – in decursul unui an – atat la alimentele de baza, cat și la combustibili, energie electrica și gaze naturale, nu vom vota rocada a transmis deputatul PSD de Maramureș, Gheorghe Șimon: ” Nominalizarea ca premier a lui Cioloș este complet neserioasa! Este inca o dovada a incapacitații lui Iohannis sa se comporte ca un președinte. Este un gest cinic al lui Iohannis de a desemna un premier de la un partid cu 15% susținere parlamentara, despre care știe ca nu are nicio șansa de a trece de Parlament. Ce va face PSD PSD nu va vota o astfel de propunere. Nu putem sa votam un premier… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca are la dispozitie cercetari sociologice care arata ca "prima optiune a romanilor" este coalitia formata din PNL, USR si UDMR. In acest context, Rares Bogdan le transmite celor de la USR ca ii asteapta sa revina in coalitia de dreapta, pentru ca guvernarea…

- PSD nu va vota sub nicio forma un guvern condus de USR, care e direct responsabili de dezastrul fara precedent in care a ajuns sistemul de sanatate din Romania. O astfel de varianta este pur și simplu de neconceput și arata cat de iresponsabila a fost decizia președintelui Iohannis de a desemna un prim-ministru…

- Senatorul social democrat de Suceava, Ioan Stan, a transmis astazi ca PSD nu va vota Guvernul Cioloș. El a precizat ca PSD refuza sa reinvesteasca inca un guvern zero subliniind ca nominalizarea ca premier a lui Cioloș este complet neserioasa. In opinia sa, este doar inca o dovada a incapacitații președintelui…

- Iohannis l-a desemnat premier pe Cioloș. Toata lumea i-a sarit lui Cioloș in cap din secunda a doua, in prima linie fiind chiar liberalii lui Cițu, noua garda liberala unsa de Cotroceni. La cateva ore dupa desemnare, totul pare o gluma proasta, a fost desemnat un om impotriva caruia s-a declanșat tir…

- Nominalizarea ca premier a lui Dacian Cioloș este complet neserioasa, considera PSD. Este inca o dovada a incapacitații lui Iohannis sa se comporte ca un președinte. Este un gest cinic al lui Iohannis de a desemna un premier de la un partid cu 15% susținere parlamentara, despre care știe ca nu are nicio…

- PNL se sucește de la o zi la alta. Dupa ce imediat dupa moțiune liberalii anunțau ca nu dau niciun pas in spate și mențin propunerea ca Florin Cițu sa fie premier chiar daca a fost demis prin moțiune, ieri, liberalii au anunțat ca deocamdata vor merge la consultarile de la Cotroceni, de luni, fara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu crede ca e posibil ca, in cazul in care motiunea de cenzura initiata de PSD va trece in Parlament, Florin Citu sa fie nominalizat din nou premier, sustinand ca ar fi „tupeu maxim” o astfel de desemnare, iar pentru nominalizarea…

- Fostul europarlamentar PNL Norica Nicolai a apreciat vineri, la Antena 3, ca Florin Cițu nu va ramane premier, locul lui urmand sa fie luat de Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. „I s-a aratat o pisica. Cred ca mai sunt vreo 2 pisici de aratat. Una, un eventual consum de droguri. Nu va demisiona…