- In București, fenomenul depozitarii ilegale a deșeurilor provenite din construcții a scapat complet de sub control. Mii de tone de gunoi sunt aruncate la intamplare din centrul orașului și pana la periferie. Adevarate bombe cu ceas pentru locuitorii Capitalei. In plus, au aparut rețele bine organizate…

- Specialiștii Agenției de Mediu au evaluat starea raului Bic, iar conform analizei, principala sursa de poluare este activitatea umana și aruncarea deșeurilor in apa. In rau sunt aruncate deșeurile menajere și de construcție, deversare ape uzate din sistemul comunal si se spala neautorizat autovehicule.…

- Desi poate parea un scenariu desprins dintr-un film de groaza, exista, de fapt, un lac pe planeta noastra, care transforma instantaneu animalele care il ating in piatra. Lacul terifiant este cunoscut sub numele de Lacul Natron, din nordul Tanzaniei, la granita cu Kenya. Lacul este, de fapt, locul ales…

- In noul episod din razboiul Familiei Regale Britanice, regele Charles și-a scos armele și a decis sa le retraga prințului Harry și soției sale Meghan dreptul de a locui in frumoasa proprietate Frogmore Cottage. Reședința le-a fost daruita celor doi de catre regretata regina in 2018. Acum, insa, va primi…

- Cu un port la Mediterana, cu terenuri agricole la vecini, cu proiecte de intarire a minoritatii maghiare si cu planuri de dominatie energetica regionala, Ungaria a tot incercat in ultimii ani sa-si extinda influenta in exterior, limitand in acelasi timp puterea Comisiei Europene in interior, scrie…

- Primaria Capitalei susține arta și dorește promovarea sa, la scara larga, in randul cetațenilor. Cu ocazia debutului unei noi ediții Art Safari, viceprimarul Stelian Bujduveanu a facut o invitație inedita: organizarea expoziției la sediul primariei.

- Ploiești, 18 ianuarie 2023 – Experiența de shopping este mai placuta atunci cand ai SPOT, aplicația care te recompenseaza pe masura, de fiecare daca cand faci cumparaturi in magazinele din Ploiești Shopping City. La fiecare sesiune de shopping, utilizatorii SPOT primesc puncte de loialitate care le…

Pastilele de supt din magazine, adevarate bombe cu E-uri: Ce nu menționeaza etichetele acestora Pastilele de supt contin pana la 6 E-uri, iar pe aproape 70% din etichete nu este mentionata cantitatea de zahar,…