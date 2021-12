Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc (Jorge Mario Bergoglio) s-a nascut la 17 decembrie 1936, in capitala argentiniana, Buenos Aires, intr-o familie de italieni. Tatal sau, Mario Bergoglio, a fost contabil, iar mama sa, Regina Sivori, se ocupa de casa si de cresterea celor cinci copii pe care ii aveau. A obtinut…

- Au trecut aproape 10 ani de cand Andreea Raicu a decis sa iși schimbe total viața, in urma unei calatorii facute in India. In varsta de 44 de ani, vedeta a recunoscut cat de grea a fost perioada in care a simțit presiunea de a fi mereu „perfecta”. „De ani de zile pozez fara filtre. Este o libertate…

- La 24 noiembrie 1941 s-a nascut artistul emerit al Rusiei, Alexandr Masleakov. {{562096}}Pentru spectatori, numele lui este asociat cu concursul umoristic KVN, a carui prezentator permanent este Masleakov incepind cu anii 1960. In plus, el s-a implicat in diferite emisiuni televizate precum ”Алло, мы…

- Capitanul formației FCU Craiova, Dragoș Albu, a fost dezamagit dupa eșecul cu CFR Cluj . „Ne-am facut speranțe, ne doream mai mult de la acest meci. In prima repriza cred ca ne-au reușit cateva faze, ce le-am incercat la antrenament. In partea a doua cred ca puteam mai mult. Am lasat ritmul mai jos…

- Un moment de bilanț și de amintiri, dar mai ales, de marturie și de reinnoita angajare pentru viitor”: astfel anunța, printr-un comunicat de presa, confederația Caritas Internationalis manifestarile care vor avea loc in perioada 28 octombrie – 12 decembrie cu ocazia implinirii primilor 70 de ani de…

- De ce vacanța și nu școala online? Ministrul Educației da vina pe INTERNETUL de la oraș și cel de la țara De ce vacanța și nu școala online? Ministrul Educației da vina pe INTERNETUL de la oraș și cel de la țara Viteza minima la internet pentru a avea invațare online este de 100 Megabiți pe secunda…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca elevii ar putea fi testați doua ori pe saptamana, dar și ca este nevoie de 70 de milioane de teste de saliva pana la finalul semestrului. Ministrul Sorin Cimpeanu a subliniat faptul ca testele nu vor fi omologate, ci autorizate in regim de urgența. …