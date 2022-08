Se intrerupe energia electrica in mai multe zone din judetul Constanta. Vezi daca esti afectat

Atentie constanteni In perioada 29 august si 2 septembrie in judetul Constanta, E Distributie Dobrogea va intrerupe energia electrica in mai multe zone din judetul Constanta.E Distributie Dobrogea a redus pe cat… [citeste mai departe]