- De cinci ani, David Duchovny traiește o poveste de dragoste cu o femeie cu 33 de ani mai tanara, pe care a intalnit-o dupa ce aceasta de abia a ieșise de pe bancile facultații. Actorul care implinește 62 de ani in luna august și Monique Pendleberry au o relație puternica și serioasa, in ciuda faptului…

- Raluca Moianu era in atenția telespectatorilor in urma cu mai bine de 15 ani. Avea un succes rasunator la un post de televiziune unde era prezentatoarea unei emisiuni despre iertare, dar viața ei a luat o intorsatura neașteptata. De cand s-a retras din lumina reflectoarelor, fosta prezentatoare TV iși…

- Doi tineri au fost injunghiați de un motociclist in trafic. Totul ar fi pornit de la o cearta, pe DN1, la intrare in București. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, dar oamenii legii nu au putut deschide un dosar penal pentru tulburarea oridinii publice, pentru ca niciunul dintre ei nu…

- 20.05.2022 Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de deparazitare spatii verzi și arbori de pe…

- Purtarea mastii sanitare nu mai este obligatorie incepand de luni in transportul public din Franta, o relaxare ce marcheaza disparitia ultimei mari restrictii anti-COVID-19 in contextul in care pandemia de coronavirus trece in aceasta tara printr-o faza de acalmie, informeaza AFP. Fii la curent…

- Se spune ca in spatele unui barbat de succes se afla o femeie puternica și se pare ca aceasta zicala se potrivește și in cazul lui Razvan Gradinaru. Celebrul fotbalist și-a pierdut rabdarea cu fiica lui, insa, bineințeles, soția lui a fost calea de scapare. Razvan Gradinaru și-a dorit o ieșire liniștita…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis acte de constatare pe numele unui magistrat și a unui funcționar public cu statut special. Potrivit ANI, inspectorul de integritate a stabilit ca magistratul a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, iar funcționarul public cu statut special…