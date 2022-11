Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a stabilit primul termen in apelul dosarului in care Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea a doua adolescente din Caracal. Primul termen a fost stabilit in apel pentru data de 30 ianuarie 2023. Oricare va fi decizia Curții de Apel, aceasta…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au l-au gasit vinovat pe Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Gheorghe Dinca, pentru infracțiunea de trafic de viol și au dispus condamnarea barbatului la șapte ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. De asemenea, magistrații au dispus menținerea masurii…

- Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal”, a fost condamnat, vineri, in prima instanța, de Tribunalul Olt, la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare cu executare, potrivit Antena 3. El a primit pedeapsa maxima, fiind gasit vinovat pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre.…

- Judecatorii Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 ani de inchisoare in „dosarul Caracal” in care este acuzat de trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Decizia instanței nu este definitiva. Rechizitoriul DIICOT…

- Tribunalul Olt ar fi trebuit sa pronunțe vineri, 9 septembrie 2022, sentința in procesul crimelor de la Caracal, in care Gheorghe Dinca este judecat pentru trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre.