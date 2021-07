Stiri pe aceeasi tema

- Odata incheiat scrutinul electoral, Președintele partidului PACE nu mai poate beneficia de garanțiile Codului electoral. Prin urmare, acesta a fost repetat citat la Procuratura raionului Singerei pentru vineri, 16 iulie, ora 10:00, pentru a fi pus sub invinuire și informat despre finalizarea urmaririi…

- Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, spune ca procurorul Ludmila Balan, cea care gestioneaza dosarul „Verde de briliant”, are și un motiv personal impotriva sa. Declarația aparține liderului PACE, care spune ca fiind conducator in cadrul Poliției Naționale, Cavcaliuc a desfașurat o ancheta de serviciu…

- Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc și alți doi membri ai formațiunii, care au fost reținuți pe aeroportul din Moscova au ajuns in aceasta noapte in Republica Moldova. Aceștia au fost intalniți la Aeroportul Internațional din Chișinau cu flori de catre mai mulți membri de partid.

- O judocana, care este membra a lotului național, impreuna cu concubinul acesteia, care este subofițer superior in cadrul Inspectoratului de Poliție Hincești vor comparea pe banca acuzaților pentru huliganism. Procuratura raionului Hincești a finalizat urmarirea penala și a expediat dosarul de invinuire…

- Presedintele Partidului "Acasa Construim Europa", Gheorghe Cavcaliuc, a fost citat de Procuratura Singerei pentru a fi pus sub invinuire in dosarul "verde de briliant". Acesta este acuzat de huliganism si instigare la violența.

- Președintele Partidului Acasa Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, a fost citat la Procuratura raionului Singerei pentru a fi pus sub invinuire și informat despre finalizarea urmaririi penale in dosarul „verde de briliant”, cu ulterioara trimitere a dosarului in judecata. Informația a fost confirmata…

- Liderul Partidului Acasa Construim Europa, Gheorghe Cavcaliuc, a fost recunoscut in calitate de banuit pe doua capete de acuzare. Este vorba despre huliganism comis de doua sau mai multe persoane si chemare la savarsirea actelor de violenta impotriva persoanelor. Acesta s-a prezentat astazi, 22 aprilie,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala si a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a unei femei de afaceri din Balti pentru pregatirea omorului la comanda a amantei fostului ei sot.