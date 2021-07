Liderul Partidului Acasa Construim Europa (PACE) și alți doi membri de partid au fost reținuți pe aeroportul din Moscova. Aceștia urmau sa se intalneasca, la Sankt Petersburg, cu diaspora. „Am ajuns la punctul de control mi-au luat documentele și au spus ca trebuie sa facem un control suplimentar. Probabil ceva se intampla, ceva nu-i clar, așteptam […] The post Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE din Republica Moldova, reținut pe aeroportul Șeremetievo din Moscova first appeared on Ziarul National .