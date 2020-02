Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China), cele 11 localitati din Italia, dar si persoanele care inca se mai afla pe nava de croaziera Diamond Princess vor intra direct in carantina,…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Știrea vine dupa ce saptamana trecuta, vicepremierul chinez a ordonat oficialilor din Wuhan sa puna toți pacienții cu coronavirus confirmați și suspectați in carantina. Aceeași regula este aplicata persoanelor apropiate și celor cu febra. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere…

- Deși a insistat ca riscul infectarii cetațenilor americani este scazut, administrația americana a declarat vineri coronavirusul o urgența pentru sanatatea publica și a anunțat pasul extraordinar de interzicere a intrarii în Statele Unite pentru cetațenii straini care au vizitat recent China.În…

- "Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare stat poate face solicitari pentru a aduce cetateni din zona Wuhan si din apropiere.Romania cere doua locuri la acest…

- Australia intenționeaza sa-și evacueze cetațenii din epicentrul epidemiei de coronavirus din China și sa-i carantineze pe o insula folosita in mod normal pentru detenția solicitanților de azil, conform presei de la...

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…