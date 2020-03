Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc vineri în cartierul în care se afla ambasada americana din Tunis, a anunțat ministerul de Interne, fara a preciza natura exploziei, în timp ce presa evoca pista unui atentat, scrie AFP.Potrivit Reuters, atacatorul sinucigaș era pe o motocicleta. Explozia…

- Fața lui Elon Musk este transplantata in locul Capitanului Pike, iar Jeff Bezos este pus in locul unui personaj din rasa Talosienilor, cu capete foarte mari. Filmulețul a fost incarcat pe canalul The Fakening, de pe YouTube. Clipul arata atat progresul tehnologiei, cat și pericolele sale. Citeste…

- Deputatul USR Cosette Chichirau s-a intrebat cum comenteaza Ludovic Orban faptul ca Mihai Chirica a fost „mana dreapta” a fostului primar din Iași Gheorghe Nichita, care a fost condamnat la inchisoare cu executare, și ca are probleme de integritate Chirica.Redam integral postarea deputatului…

- Fostul decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius, profesorul Gheorghe Taralunga, a fost miercuri condamnat, printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel Constanta, la opt ani de inchisoare cu executare, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Robert Gabriel Berechet, tanarul din Ploiești care și-a maltratat iubita, a filmat-o plina de sange, in timp ce-i spargea pahare in cap și a postat filmarea pe Facebook, și-a primit pedeapsa. Judecatoria Ploiești l-a condamnat la noua ani de inchisoare.

- Presedintele executiv al PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost condamnat, luni, la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj, in prima instanta, in acelasi dosar fiind achitat fostul senator Valer Marian si patronul unei firme de constructii de drumuri, Mirel...

- Magistrații Tribunalului București l-au condamnat, luni, pe medicul Gheorghe Burnei, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care a fost cercetat pentru luare de mita (21 de fapte). Decizia poate fi atacata.Citește și: SURSE Apar complicații serioase pe frontul PSD - Pro Romania…

- CADOU…Condamnat la 10 ani de detentie dupa ce a fost acuzat de viol, Silviu Burada, cel de-al saptelea violator din Valeni are sanse sa scape de puscarie dupa mai putin de 5 ani petrecuti in spatele gratiilor. Acest lucru este posibil datorita vestitului recurs compensatoriu care a scos din puscarii…