Stiri pe aceeasi tema

- Sefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, si-a manifestat marti intr-un mod foarte vizibil dezacordul cu Donald Trump, rupand o copie de discursului sau sustinut in Congres, relateaza AFP, DPA si Reuters.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea…

- Rezultatul votului a fost unul strans, de 51 la 49, informeaza news.ro. Doar doi republicani, Mitt Romney (Utah) si Susan Collins (Maine) au votat alaturi de democrati, cerand audierea de martori. Lucrarile Senatului au fost suspendate pe perioada weekend-ului, urmand sa fie reluate luni.…

- Sefa Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, potrivit Agerpres . „Aceasta rezolutie este similara…

- Sefa democratilor in Congrsul american Nancy Pelosi nu era pregatita luni sa trimita Senatului documentele necesare in vederea organizarii procesului destituirii lui Donald Trump, prevazut in ianuarie, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Camera Reprezentantilor, majoritar democrata, a adoptat…

- Presedintele american Donald Trump, pus sub acuzatie miercuri de Camera Reprezentantilor, este invitat sa-si sustina traditionalul discurs privind Starea Uniunii, la 4 februarie, a anuntat vineri presedinta democrata a Camerei, Nancy Pelosi, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."In spiritul respectului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…