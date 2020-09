Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in țara se aduna cu greu plasma de la foștii bolnavi de Covid 19, o infirmiera din Arad a donat pentru a cincea oara. Un gest nobil, care inseamna o șansa la viața pentru cei infectați cu noul coronavirus. Femeia de 61 de ani s-a imbolnavit de Covid in spital, a facut o forma ușoara și…

- In timp ce in țara se aduna cu greu plasma de la foștii bolnavi de Covid 19, o infirmiera din Arad a donat pentru a cincea oara. Un gest nobil, care inseamna o șansa la viața pentru cei infectați cu noul coronavirus.

- O infirmiera de la secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Arad a donat de patru ori plamsa pentru tratarea pacienților cu Covid-19. Saptamana viitoare este programata la Centrul de Transfuzie Sanguina pentru a cincea recoltare.

- O infirmiera de la sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Arad a donat plasma de patru ori pana acum, pentru tratarea pacientilor Covid-19 și așteapta programarea pentru a cincea donare, saptamana viitoare. Ea a fost bolnava de Covid-19 in luna martie.

- O infirmiera de la secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Arad a donat de patru ori plamsa pentru tratarea pacienților cu Covid, iar saptamana viitoare este programata la Centrul de Transfuzie...

- 14 angajati ai Brigazii de poliție cu destinație speciala ”Fulger” au donat plasma intr-o singura zi, dupa ce s-au vindecat de COVID-19. Ei ii indeamna si pe altii sa le urmeze exemplul."Nu am avut mari complicatii, doar ca mirosul si gustul mi-au disparut partial.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea va propune CGMB un proiect care sa ii stimuleze pe cei care au suferit de Covid-19 ... The post Se dau bani! 1.000 de euro pentru donatorii de plasma – Anunțul facut de Gabriela Firea appeared first on Renasterea banateana .

- Un jandarm care a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna aprilie si s-a vindecat a donat plasma, luni, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Bistrita, din dorinta de a-i ajuta pe ceilalti pacienti sa treaca cu bine peste aceasta boala, potrivit comunicatului de presa remis de Inspectoratul de Jandarmi…