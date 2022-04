Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante al Canadei, Chrystia Freeland, a relatat miercuri ca a iesit dintr-o reuniune plenara a G20 pentru a protesta fata de participarea Rusiei in grupul celor mai mari economii ale lumii, transmite Reuters.

- SUA au impus joi noi sancțiuni impotriva Rusiei, luand in vizor zeci de companii de aparare rusești, sute de membri ai parlamentului și pe șeful executiv al celei mai mari banci din stat, in contextul in care Washington vrea sa puna tot mai multa presiune pe Moscova, din cauza invaziei din Ucraina.

- ”Nu as dori sa dezvalui detalii in acest moment, dar o astfel de munca este in desfasurare. La sanctiuni ne-am alaturat si noi. Lucram cu banci de investitii de top. Deja cele mai importante banci, in special Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan si alte banci, au oprit efectiv operatiunile in Rusia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat,luni, ca Europa nu-și poate asigura aprovizionarea cu energie fara importuri din Rusia. Energia a fost exclusa in mod deliberat din rundele anterioare de sancțiuni, a precizat Scholz intr-un comunicat de presa, adaugand ca energia Rusiei este de „o importanța…

- Miniștrii de Externe ale mai multor state NATO au cerut joi activarea articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic (NATO) in contextul atacului Rusiei asupra Ucrainei. Printre acestea se afla și Romania.Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat joi ca a transmis Misiunii Romaniei…

- Daca nu ar fi vorbit de la Kremlin, Putin putea parea ca vorbește pe Facebook sau pe TikTok, atat de mult a semanat discursul sau de dinainte de recunoașterea republicilor și de trimiterea trupelor cu o colecție de mesaje. Sunt aceleași mesaje pe care noi, in Europa de Est, le-am vazut in ultima vreme,…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a declarat, pentru CNN, ca nu se confirma in realitate anunțul Rusiei ca și-a retras din trupele masate la granița cu Ucraina. Mai mult, a punctat ministrul, nu se vede ca Moscova ar fi cu adevarat deschisa la dialog, ba chiar pare ca ar cauta un pretext pentru…

- Ucraina a stiut dinainte ce raspuns urmeaza sa trimita Statele Unite la cererile Rusiei privind securitatea, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, citat de dpa. "Am vazut raspunsul scris al SUA inainte de a fi transmis Rusiei. Nicio obiectie de partea ucraineana", a…