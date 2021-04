Stiri pe aceeasi tema

- Acestea constituie un motiv in plus de stres, pe langa faptul ca locurile disponibile pentru acești pacienți sunt ocupate la capacitate maxima, iar zilnic apar noi cazuri cu forme severe ale bolii. In ultimele zile, situația a ajuns la un nivel critic și in județul Buzau, in ceea ce privește numarul…

- Ziua Mondiala a Sanatații la Aiud: Un tei cu un mesaj de mulțumire, la radacinile acestuia, pentru cadrele medicale, plantat in curtea Spitalului Municipal Primarul Municipiului Aiud, Oana Badea, a plantat un tei, in curtea Spitalului Municipal Aiud, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații și a transmis…

- Mai mulți deveni și-au aratat recunoștiința pentru cadrele medicale de la S.J.U. Deva The post „FLORI ȘI APLAUZE PENTRU CEI DIN LINIA INTAI” appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Medicii se tem de un nou val de infectari cauzat de protestele impotriva restrictiilor. In timp ce in strada oamenii isi cer libertatea, in spitale, medicii au ajuns la capatul puterilor. Acestia au un mesaj pentru manifestanti: „Sa vina sa stea cu noi cateva ore”, scrie Digi 24.

- Medicii trebuie sa fie promotorii vaccinarii deaorece imunizarea este unica solutie pentru stoparea pandemiei, considera Victor Cojocaru, seful Clinicii Anestezie si Terapie Intensiva, SCR. El a declarat la TVR Moldova ca lucratorii medicali care refuza vaccinarea ar trebui sa plece in concediu pe perioada…

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș Timișoara vor fi evaluate din punct de vedere al epuizarii fizice și al stresului profesional. Este o premiera naționala care are loc in condițiile in care cei mai mulți angajați sunt epuizați, potrivit Mediafax.…

- Campania de vaccinare impotriva coronavirusului a inceput la Lugoj in urma cu aproape o luna. Pana marti, la Lugoj s-au administrat 2599 de doze de vaccin dintre care 1885 la Spitalul Municipal Lugoj si 714 la Sala Sporturilor “Lavinia Milosovici”. Vaccinarea a decurs la Lugoj fara probleme majore,…

- Cadrele medicale care erau de garda in pavilionul unde a izbucnit incendiul de la Institutului „Matei Balș”, soldat cu 4 morți, au fost chemate la audieri. Polițiștii criminaliști incearca sa afle cum a izbucnit incendiul și cum s-a desfașurat intervenția.