Gerul și ninsorile pun stăpânire pe România. Se ajunge la pragul siberian de -30 de grade Celsius Gerul si ninsorile pun stapanire pe Romania. Se ajunge la pragul siberian de -30 de grade Celsius. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat ce se intampla in aceasta saptamana cu temperaturile. Frigul și zapada iși fac simțite prezența in țara noastra. Meteorologii anunța ca temperaturile pot ajunge pana la -30 de grade Celsius Frigul și zapada iși fac simțite prezența in țara noastra. Meteorologii anunța ca temperaturile pot ajunge pana la -30 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca minimele continua sa scada zilele acestea. In zona varfului Calimani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de racire a vremii continua și in București. Temperaturile maxime vor fi in jurul a 2 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru Capitala.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea va fi inchisa și se va raci accentuat și in Capitala.Potrivit meteorologilor, trecator va ninge slab, iar vantul va sufla in general moderat.Temperatura maxima va fi in jur de 2 grade,…

- Luna ianuarie aduce o racire a vremii in zilele care urmeaza. Potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie, pana spre finalul primei saptamani din luna ianuarie, temperatura aerului se va menține la valori peste normele perioadei, cu medii ale maximelor de 7 pana la 9 grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol pentru mai multe zone ale țarii. Avertizarea cod galben este valabila de astazi, ora 14:00, pana maine, la ora 18:00. In intervalul menționat, vantul va avea intensificari temporare in Carpații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș pentru ultimele doua saptamani ale lunii noiembrie. Estimarile meteorologilor arata ca maximele vor crește de la 8 grade in medie spre 13 grade in ziua de 14 noiembrie, apoi vor scadea treptat pana spre…

- Temperaturile maxime se vor afla, in general, pe un trend descendent in urmatoarele doua saptamani, si se vor apropia de normele obisnuite ale perioadei, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe aproape intreg intervalul de prognoza, in majoritatea regiunilor, conform estimarilor valabile pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica in 14 de judete si Bucuresti, valabila pana la ora 23:00. Astfel, in intervalul orar 10:00 – 23:00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila pana luni, 16 octombrie 2023, la ora 16:00, de ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului, racire semnificativa și precipitații mixte in zona montana inalta. Cu ce fenomene meteorologice ne vom confrunta.…