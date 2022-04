Germanii se pregătesc în caz de război: buncăre și stocuri de criză Germania a inceput sa lucreze la consolidarea adaposturilor sale subterane si la constituirea de stocuri de criza in caz de razboi, a relatat sambata ziarul Welt am Sonntag, care il citeaza pe ministrul de interne al tarii. Dupa decenii de uzura a fortelor armate germane, razboiul Rusiei din Ucraina a dus la o schimbare majora de politica, cancelarul german Olaf Scholz promitand sa creasca cheltuielile pentru aparare si sa injecteze 100 de miliarde de euro in armata, scrie Reuters, preluata de Agerpres. De asemenea, guvernul are in vedere modernizarea sistemelor de adaposturi publice si va creste… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

