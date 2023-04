Germanii iubitori de cash se tem de exploziile de la bancomate, într-un val de atacuri transfrontaliere In urma cu un an, locuitorii apartamentelor de deasupra bancii Santander au cerut in justitie, fara succes, ca bancomatele sa fie indepartate, din cauza temerilor ca ar putea fi atacate, un gest care, retrospectiv, ar putea fi considerat profetic in alte tari. Dar in Germania hotii arunca in aer bancomate mai mult de unul pe zi. Atacurile au crescut cu peste 40% din 2019, potrivit Ministerului de Interne, iar anchetatorii spun ca doi factori conduc la aceasta crestere. Cea mai mare economie a Europei are 53.000 de bancomate, un numar disproportionat de mare care reflecta preferinta germanilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

