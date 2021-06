Germanii de la Man vor să înceapă producția de camioane electrice din 2024 Producatorul auto german Man intenționeaza sa inceapa producția de serie de camioane electrice la uzina principala din Munchen din 2024. Cu Centrul MAN eMobility deschis acum la uzina, producatorul de vehicule comerciale pune bazele producției unui volum ridicat de camioane electrice. Pe o suprafața de aproximativ 4.000 de metri patrați, angajații testeaza producția de serie de camioane electrice cu baterii in condiții reale și sunt instruiți in tehnologiile viitorului. Pana la sfarșitul anului 2023, toți lucratorii calificați relevanți din Munchen ar trebui sa fie calificați pentru producția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

