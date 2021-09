Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca victoria social-democraților in Norvegia arata ca oamenii ințeleg necesitatea unor politici de stanga pentru a trece cu bine peste criza sanitara și economica, scrie Mediafax. Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a felicitat pe liderul stangii norvegiene…

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, transmite Reuters. Vorbind…

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele electoratului in fata conservatorilor…

- Presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU) germane, Armin Laschet, candidat la succesiunea cancelarului Angela Merkel, a calificat luni retragerea din Afganistan a trupelor occidentale drept 'cel mai mare fiasco al NATO de la crearea sa', transmite AFP. 'Este cel mai mare fiasco pe care…

- „Nu intenționam sa mergem pe acest drum", a anunțat Angela Merkel, marți, intr-o conferința de presa. Precizarea vine dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat vaccinarea obligatorie in cazul angajaților din Sanatate.„Nu va exista o vaccinare obligatorie", a precizat Merkel in cadrul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a pronuntat luni - in cadrul unei vizite de lucru in Germania - in favoarea implicarii SUA in negocierile destinate gasirii unei solutii diplomatice la criza din Donbas, relateaza agentiile de presa EFE si Ukrinform. Zelenski a facut o declaratie…

- Statele Unite nu au un prieten si un partener mai bun decat Germania, a apreciat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Berlin, prima etapa a turneului sau european, transmit AFP si dpa. 'Cred ca este just sa spunem ca Statele Unite nu au un partener…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va merge in Germania saptamana viitoare pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel si pentru a participa la o conferinta privind Libia gazduita de ministrul de Externe german Heiko Maas, relateaza dpa. Seful diplomatiei americane va discuta cu Angela…