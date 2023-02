Compania de armament Rheinmetall din Germania este in discuții cu compania americana Lockheed Martin pentru a incepe producția lansatorului multiplu de rachete HIMARS pe teritoriul german. Razboiul din Ucraina pare sa-i inspire pe cei de la Rheinmetall. Recent, CEO-ul industrialului german, Armin Papperger, a anunțat ca este in discuții cu compania Lockheed Martin din SUA […] The post Germania vrea sa produca lansatoarele de rachete HIMARS. Ucraina, trambulina pentru gigantul Rheinmetall first appeared on Ziarul National .