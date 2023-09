Germania vrea să oblige operatorii telecom să reducă utilizarea echipamentelor Huawei şi ZTE Ministerul a conceput o abordare esalonata pentru a evita prea multe intreruperi, deoarece operatorii elimina toate componentele critice de la furnizorii chinezi din retelele lor de baza 5G pana in 2026, a spus oficialul. Operatorii, precum Deutsche Telekom si Vodafone, ar trebui sa reduca, de asemenea, ponderea componentelor chineze in retelele lor RAN si de transport pana la maximum 25%, pana la 1 octombrie 2026, a spus oficialul, care a refuzat sa fie numit. Huawei reprezinta in prezent 59% din retelele 5G RAN ale Germaniei, potrivit unui sondaj al companiei de consultanta in telecomunicatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…

- Olaf Scholz a fost primit la Salzburg de catre cancelarul federal al Austriei, Karl Nehammer. Oficialul austriac a declarat, inainte de intalnirea cu Scholz, ca dorește sa se adreseze omologului sau german cu privire la abordarea Uniunii Europene in ceea ce privește lupta impotriva migrației ilegale,…

- ”Pentru Germania, China ramane un partener, un concurent, un rival sistemic. Dar aspectul rivalitatii sistemice a devenit din ce in ce mai proeminent in ultimii ani”, a declarat ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, la Institutul Mercator pentru Studii Chineze din Berlin, potrivit unei…

- Politia din capitala Germaniei a dat unda verde pentru desfasurarea paradei "Rave The Planet" din acest an, cu doar cateva ore inainte de inceperea evenimentului programat sambata, care se preconizeaza ca va atrage pana la 300.000 de persoane, transmite agentia DPA."Centrul orasului apartine astazi…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in luna mai, in urma reducerii livrarilor in Statele Unite si Rusia, conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Exporturile au scazut cu 0,1% in mai, comparativ…

- Procentul persoanelor din tarile nordice, Germania si unele state baltice care traiesc singure este mai mare comparativ cu cel al locuitorilor din alte regiuni ale Uniunii Europene (UE), conform unei analize a datelor Eurostat realizata de Biroul Federal de Statistica al Germaniei. Peste un sfert dintre…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Pentru a evita criza de medicamente cu care s-a confruntat nu demult Europa, mai multe state, inclusiv Romania, si-au propus sa reduca dependenta de Asia, cu precadere China, in ceea ce priveste substantele active. Practic, in aceasta primavara europenii s-au confruntat cu o lipsa acuta de medicamente…