- Ministerul german al Apararii vrea sa cumpere 82 de elicoptere civile Airbus H-145M si sa transforme unele dintre ele in elicoptere de lupta, pentru a inlocui flota sa de lupta Tiger, a relatat Business Insider, citand documente interne militare, transmite Reuters. Germania si-a schimbat anul trecut…

- Guvernul Olaf Scholz a respins, vineri dupa-amiaza, afirmatiile presedintelui rus, Vladimir Putin, care a amenintat ca ar putea riposta la decizia trimiterii de tancuri germane in Ucraina, Berlinul reafirmand ca Germania nu este in razboi cu Rusia, ci doa

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a comparat lupta de astazi impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, relateaza The Guardian…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a devenit motiv de dispute pentru multi militari activi sau in retragere, dar si pentru multi analisti. Recent, Harald Kujat, general in retragere, fost inspector general al Forțelor Armate Germane si fost președinte al Consiliului NATO-Rusia și al Comisiei NATO-Ucrain,…

- Germania face ceea ce este "necesar" pentru a sustine Ucraina prin autorizarea livrarii unor tancuri Leopard, dar doreste sa impiedice o "escaladare catre un razboi intre Rusia si NATO" si nu va trimite trupe terestre sau avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul german Olaf Scholz.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat duminica Germania, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, ca „locomotiva” franco-germana sa devina „pioniera refondarii Europei”, relateaza agentiile AFP si DPA. „Avem o imensa munca in fata noastra pentru a ne atinge obiectivul unei Europe…

- Ambasada Rusiei la Berlin a condamnat decizia Germaniei de a trimite Kievului un sistem de aparare antiaeriana de tip PATRIOT si aproximativ 40 de vehicule blindate de infanterie de tip Marder. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproximativ 2 mii de protestatari s-au adunat in luna septembrie in Koln pentru a indemna guvernul german sa iasa din coaliția occidentala care sprijina Ucraina. Mitingul a fost doar una dintre numeroasele manifestații in care oamenii au cerut Guvernului de la Berlin sa nu mai ajute Ucraina. Acest mesaj…