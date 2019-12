Germania vrea să autorizeze expulzarea de "infractori periculoşi" în Siria Germania a decis joi sa autorizeze din nou expulzarile spre Siria, interzise in prezent din cauza situatiei nesigure din aceasta tara, limitandu-se pentru moment la "infractorii periculosi", informeaza AFP. Aceasta decizie, luata in timpul unei reuniuni a ministrilor de interne ai celor 16 landuri germane, la Lubeck (nord), constituie o bresa in interdictia de principiu a expulzarilor, reinnoita la fiecare sase luni de ani de zile, spre Siria aflata in razboi din 2011. "Va exista o interdictie a expulzarilor spre Siria, exceptand cazul unor infractiuni grave", a afirmat Hans-Joachim Grote, presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri migranți, care iși propuneau sa ajunga in Germania, au dat nas in nas cu polițiștii locali, la Timișoara, care le-au stricat planurile. Cei doi au fost gasiți pe malul Begai, pe Splaiul Nicolae Titulescu, duminica dimineața. Migranții, ambii sirieni, aveau la ei mai multe bagaje și au devenit…

- Autor: Petru ROMOȘAN In vreme ce noi ne agitam (mai mult, mai putin sau deloc) cu alegerile noastre prezidentiale, pamantul continua totusi sa se invarta (e pur si muove), iar politica mondiala sa ne aduca stiri dupa stiri, una mai socanta decat alta. Procedurile de impeachment pentru neobisnuitul…

- ''Va spunem ca incepem sa-i expulzam. Incepem de luni'', a declarat el, potrivit agentiei oficiale de presa Anadolu, fara sa precizeze tarile catre care se vor efectua repatrierile jihadistilor. Presedintele Recep Tayyip Erdogan afirmase joi ca peste 1.150 de membri ai gruparii Statul Islamic…

- Volkswagen trece a doua oara in viteza pe langa Romania. Ce țara ar putea alege in locul Turciei, pentru noua fabrica Grupul Volkswagen ar putea decide sa produca in viitor modelul Passat in Slovacia, in locul Turciei, au declarat pentru Automotive News Europe surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- O femeie si un barbat, raniti la chiosc, au avut nevoie de spitalizare. Atacatorii au spart vitrinele cafenelei si au devastat mobilierul, ranind alte doua persoane, printre care si un politist. Acesta a suferit doar rani usoare si a fost ulterior externat, a precizat purtatorul de cuvant. La…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa, potrivit Agerpres. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea…

- Operatiunea militara a Turciei din nord-estul Siriei trebuie sa fie limitata, a declarat Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca zona sa nu fie si mai mult destabilizata, potrivit Reuters.

- Documentul arata ca principalele trei tari de origine ale solicitantilor de azil in Romania au fost Irak (1.000), Siria (400) si Iran (100). Dintre cele 1.300 de decizii luate in 2018 privind cererile de azil in Romania, o proportie de 45,9% au fost pozitive. Raportul indica, de asemenea,…