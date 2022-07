Germania va reintroduce masca obligatorie Germania va reintroduce in curand obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice inchise pentru a ajuta la combaterea urmatoarei raspandiri a COVID-19. Germanii vor fi obligați in curand sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise pentru a ajuta la combaterea urmatoarei raspandiri a COVID-19, dar nu se va reveni la inchideri, la inchiderea școlilor sau la starea de asediu, a declarat ministrul german al Justiției, Marco Buschmann, intr-un interviu acordat ziarului național Morgen Post, citat de Politico. Marco Baumann a declarat ca, in timp ce valul de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

