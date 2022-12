Germania va începe instalarea sistemului de apărare Patriot în Polonia Armata germana va incepe in zilele urmatoare pregatirile pentru a desfasura un sistem de aparare antiracheta Patriot in Polonia, transmite duminica dpa, citand surse din domeniul securitatii. Guvernul german a oferit Varsoviei sistemul Patriot pentru a contribui la securizarea spatiului aerian polonez dupa ce o racheta ratacita din razboiul din Ucraina a lovit teritoriul polonez, omorand doua persoane. Ministrul apararii al Poloniei, Mariusz Blaszczak, a cerut insa ulterior Germaniei sa trimita bateriile de rachete Patriot direct Ucrainei. Germania a argumentat ca niciun stat din NATO nu a trimis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

