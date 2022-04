”Germania va elimina complet importurile de energie din Rusia (…) Importurile de petrol se vor reduce la jumatate pana in vara”, a declarat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock. In acest fel, importurile de petrol provenite din Rusia vor fi eliminate in intregime, pana ”la 0 pana la sfarsitul anului”, a adaugat ea. Vorbind in cadrul unei conferinte de presa la Riga alaturi de omologiul sau leton Edgars Rinkevics, Baerbock a reiterat ca importurile de carbune vor fi eliminate treptat pana la sfarsitul verii. Importurile de gaze vor fi eliminate treptat pe o perioada mai lunga de timp,…