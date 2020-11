Germania va acorda ajutoare de 22 de miliarde de euro companiilor şi liber-profesioniştilor afectaţi de impactul epidemiei de Covid-19, în primul semestru din 2021 Separat, programul de compensatii destinat firmelor afectate de masurile de carantina se va ridica in noiembrie la 14 miliarde de euro. Initial, guvernul se astepta la o suma de 10 miliarde de euro. Consilierii economici ai guvernului german anticipeaza ca economia se va contracta in acest an mai putin decat se estima intial, datorita rezultatelor bune din timpul verii, dar al doilea val al pandemiei de Covid-19 intuneca perspectivele de crestere din 2021. In cadrul celei de-a doua runde de ajutoare, companiile ar putea primi pana la 200.000 de euro pe luna pentru acoperirea unor costuri fixe,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane, prinse in campania electorala, au lansat in ultimele zile o campanie de justificare a inchiderii totale a școlilor și de trecere la predarea online, in pofida recomandarilor internaționale și abordarii majoritare europene a acestei probleme, informeaza edupedu . Au ajuns sa se contrazica…

- Germania este ingrijorata de o ”situatie foarte exploziva” in Statele Unite, dupa ce Donald Trump s-a declarat invingator in alegerile prezidentiale de marti – inainte de numararea voturilor – a declarat miercuri ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul german de televiziune…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, lucreaza la un pachet de sprijin in valoare de pana la 10 miliarde de euro, destinat despagubirii companiilor pentru veniturile pierdute ca urmare a unei noi restrictii anti-Covid-19, anunta Reuters, citata de agerpres . „Situatia este foarte, foarte serioasa.…

- Germania, una dintre țarile care au reușit sa controleze cel mai bine pandemia de coronavirus in primavara, a depașit cifra de 10.000 de decese din cauza Covid-19, sambata, relateaza AFP, citat de Agerpres. Institutul de sanatate publica Robert Koch (RKI) a contabilizat sambata 10.003 decese de la inceputul…

- Numarul de decese de coronavirus a depasit sambata 10.000 in Germania, tara pana de curand relativ crutata de pandemie dar care acum este lovita din plin, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Institutul de sanatate publica Robert Koch (RKI) a contabilizat sambata 10.003 decese de la inceputul crizei…

- Nivelul datoriei Germaniei va urca probabil la 71% din PIB anul acesta, de la mai putin de 60% din PIB in 2019, se arata intr-un document al Ministerului de Finante consultat de Reuters, intrucat cea mai mare economie europeana a majorat cheltuielile pentru a face fata efectelor pandemiei de coronavirus…

- Ministrul sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke, spune ca situația din anumite parți ale țarii este „cea mai periculoasa din toata Europa”, scrie The Guardian.„Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami”…

- Fotbalul mondial va inregistra pierderi financiare de 14 miliarde dolari in urma pandemiei COVID-19 conform estimarilor Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), care a primit cereri de ajutor din partea a 150 de asociații de fotbal din lume. Comisarul european Olli Rehn, responsabil cu cererile de…